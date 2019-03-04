Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8174 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8174 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,785 руб., максимальный - 9,8356 руб. Было заключено 104 сделки. Объем торгов составил 399,65 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7938 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.