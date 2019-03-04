Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7847 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7847 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,65 руб., максимальный - 65,895 руб. Было заключено 8767 сделок. Объем торгов составил 48620,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,69 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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