ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 65,7956 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 65,7956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,89 коп.

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7847 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,65 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,65 руб.,... читать дальше

.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2019 года увеличился на 0,8% (год к году), сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 102 рубля и выросла на 5,8% по сравнению с январем 2018 года.... В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 102 рубля и выросла на 5,8% по сравнению с январем 2018 года.... читать дальше

.

Группа "Илим" к 2025 году планирует ежегодно поставлять в Китай около 2,4 млн тонн целлюлозы и упаковочных материалов, говорится в сообщении группы. В 2018 году объем поставок составил около 1,5 млн тонн. Таким образом, к 2025 году этот показатель может вырасти в 1,6... В 2018 году объем поставок составил около 1,5 млн тонн. Таким образом, к 2025 году этот показатель может вырасти в 1,6... читать дальше

.

В январе т.г. российские сельхозорганизации произвели 502,1 тыс. тонн птицы (в живом весе), что на 3,8% меньше, чем в январе 2018 года, сообщил Росстат. Год назад показатель был положительным, рост составлял 8,9% по сравнению с январем 2017 года. Год назад показатель был положительным, рост составлял 8,9% по сравнению с январем 2017 года. Динамика в... Динамика в... читать дальше

.

В понедельник доходность 10-летних гособлигаций Японии выросла до нуля впервые более чем за месяц вслед за изменением Центробанком страны мартовского плана выкупа долговых обязательств. Как свидетельствуют данные Bloomberg, оходность 10летних японских бондов увеличилась... Как свидетельствуют данные Bloomberg, оходность 10летних японских бондов увеличилась... читать дальше

.

Экспертиза строительных проектов в период с 1 января по 1 марта 2019 года сэкономила бюджету Москвы более 24 млрд рублей, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. "Благодаря экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий на сегодняшний день общее снижение... читать дальше

.

Группа "Дикси" (управляет магазинами "у дома", супермаркетами "Виктория") в 2018 году вернулась к росту выручки и впервые за два года стала прибыльной. Чистая прибыль АО "Дикси Групп" по МСФО по итогам прошлого года составила 942 млн рублей после убытка в размере 6,01... Чистая прибыль АО "Дикси Групп" по МСФО по итогам прошлого года составила 942 млн рублей после убытка в размере 6,01... читать дальше

.

В январе т.г. оборот ресторанов, кафе и баров в России составил 120,3 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем в январе 2018 года, сообщил Росстат. Этот показатель соответствует динамике января 2018 года по отношению к январю 2017 года. Этот показатель соответствует динамике января 2018 года по отношению к январю 2017 года. В 2018 году оборот... В 2018 году оборот... читать дальше

.

марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-150 на 20 млрд 252,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на приведении в порядок ситуации в лесном хозяйстве. "Давайте вместе посмотрим, как использовать новые технологии, технические возможности "Роскосмоса" для четкого контроля за всем, что у нас происходит в лесном... "Давайте вместе посмотрим, как использовать новые технологии, технические возможности "Роскосмоса" для четкого контроля за всем, что у нас происходит в лесном... читать дальше

.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году выросли на 4,3%, сообщил в понедельник Росстат. Рост инвестиций оказался выше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 3,4%) и значительно превысил прогноз... Рост инвестиций оказался выше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 3,4%) и значительно превысил прогноз... читать дальше

.

Китайская Huawei собирается судиться с правительством США из-за запрета американским федеральным агентствам и ведомствам использовать ее продукцию, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники. По данным издания, Huawei готовится в ближайшее время... По данным издания, Huawei готовится в ближайшее время... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2019 года увеличился на 0,2% в годовом выражении после роста на 1,9% в декабре, на 1,8% в ноябре, на 4% в октябре, свидетельсвуют данные Федеральной службы госстативтики. Индекс... Индекс... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,36 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2483,27 (+0,21%) пункта, минимальное - 2469,5 (-0,34%)... читать дальше

.

В прошлом году активы Национального банка Грузии выросли на 12% - до 11 млрд 465,1 млн лари ($4,288 млрд по текущему курсу), говорится в финансовой отчетности центробанка. Активы в иностранной валюте увеличились на 11,7% и на начало 2019 года составили 8 млрд 802,8 млн... Активы в иностранной валюте увеличились на 11,7% и на начало 2019 года составили 8 млрд 802,8 млн... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,08/66,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на...

.