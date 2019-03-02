ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 65,8145 руб., евро - 74,8048 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 74,8048 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,43 коп.

2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 65,8145 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,50 коп.

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ОО "Бэлти-гранд" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Заявки на бонды принимал банк "Уралсиб" с 26... Заявки на бонды принимал банк "Уралсиб" с 26... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,26 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2478,01 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28701,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 38,827 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,862 руб. Минимальный курс евро составил 74,71 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,71 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8164 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8135 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7841 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7841 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%). Данные исследовательской организации... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%). Данные исследовательской организации... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 1 марта подтвердило рейтинг "Фольксваген банка Рус" и выпусков его облигаций серий серия 001P-02-серия 001P-03 на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе АКРА. Кредитный рейтинг банка... Кредитный рейтинг банка... читать дальше

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Строительной отрасли необходимо снять избыточные ограничительные барьеры, считает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Сегодня стройка затрагивает очень много смежных отраслей, регулируется пакетом законов -... "Сегодня стройка затрагивает очень много смежных отраслей, регулируется пакетом законов -... читать дальше

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Проблемы зарегистрированных на сегодня в Москве обманутых дольщиков будут решены к 2023 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "За последние восемь лет были решены проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков, на... "За последние восемь лет были решены проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков, на... читать дальше

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ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания", ОВК) определило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила дебютные биржевые облигации на 15 млрд рублей в... Компания разместила дебютные биржевые облигации на 15 млрд рублей в... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2019 года составил 3 трлн 887,884 млрд рублей, что эквивалентно $59,125 млрд, говорится в сообщении Минфина. На 1 февраля он равнялся 3 трлн 903,502 млрд рублей, что эквивалентно $59,056 млрд. Таким образом, за... На 1 февраля он равнялся 3 трлн 903,502 млрд рублей, что эквивалентно $59,056 млрд. Таким образом, за... читать дальше

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Профильные ведомства и отраслевые союзы должны до конца марта представить в правительство консолидированные предложения по дифференциации ставок эквайринга, сообщил журналистам Илья Джус, пресс-секретарь вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В пятницу Д.Козак, курирующий в... В пятницу Д.Козак, курирующий в... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале 2019 года повысился до 93,8 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные указывали на рост индикатора до... Предварительные данные указывали на рост индикатора до... читать дальше

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ПАО "Силовые машины" в 2018 году увеличило чистый убыток по МСФО в 6 раз по сравнению с 2017 годом - до 59 млрд 674,7 млн рублей, следует из отчета компании. Выручка "Силовых машин" в 2018 году сократилась в 2,4 раза, до 28 млрд 329,5 млн рублей. Валовой убыток... Выручка "Силовых машин" в 2018 году сократилась в 2,4 раза, до 28 млрд 329,5 млн рублей. Валовой убыток...

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2019 года понизился до 54,2 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индекса стало минимальным с ноября 2016... Значение индекса стало минимальным с ноября 2016... читать дальше

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