Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8135 руб.

1 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8135 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7841 руб., максимальный - 9,8258 руб. Было заключено 124 сделки. Объем торгов составил 336,88 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8079 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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