Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

1 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.03 по 10.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В течение ближайшей недели с 04.03 по 10.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Доходы населения США в январе снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, сообщает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, сообщает Trading Economics. Данные о расходах будут опубликованы... Данные о расходах будут опубликованы... читать дальше

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В пятницу, 8 марта, в России праздник - Международный женский день. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сбербанк России в рамках акции в период с 1 марта по 29 апреля снижает ставки по некоторым необеспеченным потребкредитам на сумму от 300 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе банка. Предложение распространяется на ссуды, которые выдаются на срок от 3 месяцев до 5... Предложение распространяется на ссуды, которые выдаются на срок от 3 месяцев до 5... читать дальше

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ООО "Правоурмийское" полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 22 февраля. Ставка 1-го купона 9-летних бумаг установлена на уровне 9,50% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена... Сбор заявок на облигации прошел 22 февраля. Ставка 1-го купона 9-летних бумаг установлена на уровне 9,50% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена... читать дальше

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В 4-м квартале 2018 года темпы экономического подъема в Канаде резко замедлились, сократившись до минимального значения со 2-го квартала 2016 года. Объем ВВП в октябре-декабре увеличился на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,4% в пересчете на годовые темпы.... Объем ВВП в октябре-декабре увеличился на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,4% в пересчете на годовые темпы.... читать дальше

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Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в феврале 2019 года увеличились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 6,6 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". После Нового года темпы роста несколько повысились. В преддверии... После Нового года темпы роста несколько повысились. В преддверии... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Банк России планирует получить полномочия по оценке системы вознаграждения в финансовых компаниях по аналогии с банками, а также полномочия требовать от некоторых из них создавать совет директоров, чтобы минимизировать риски работы с клиентскими деньгами, сообщила "Интерфаксу"... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-149 на 24 млрд 503 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Россия начала прямые поставки продукции птицеводства в Китай. Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформили первую поставку птицепродукции на экспорт в Китай, сообщает служба в... Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформили первую поставку птицепродукции на экспорт в Китай, сообщает служба в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,43 пункта (0,178%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2480,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2494,88 (+0,39%) пункта, минимальное - 2476,92... читать дальше

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Ущерб от повышения китайских пошлин на импорт американских товаров превысил потери от аналогичных мер Соединенных Штатов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). По данным исследования, с июля по ноябрь... По данным исследования, с июля по ноябрь... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,06/66,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...

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