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01 марта 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,7557 руб.
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1 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7557 руб. Минимальный курс евро составил 74,645 руб., максимальный - 74,85 руб. Было заключено 3010 сделок. Объем торгов составил 13621,24 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,85 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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