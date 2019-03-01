Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1685,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2297,13 млрд руб.

1 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 1685,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1337,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1625,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1289,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 марта составили 2297,13 млрд руб. против 2274,38955 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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