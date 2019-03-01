01 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Февраль 2019
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Январь 2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2019
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Январь 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2019
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2018
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2018
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2019
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Декабрь 2018
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2019
Это автоматическое сообщение.
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01 марта 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 04.03 по 10.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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01 марта 2019 года 17:01
Доходы населения США в январе снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, сообщает Trading Economics.
Данные о расходах будут опубликованы... читать дальше
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01 марта 2019 года 17:00
В пятницу, 8 марта, в России праздник - Международный женский день.
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Это автоматическое сообщение.
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01 марта 2019 года 16:58
Сбербанк России в рамках акции в период с 1 марта по 29 апреля снижает ставки по некоторым необеспеченным потребкредитам на сумму от 300 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Предложение распространяется на ссуды, которые выдаются на срок от 3 месяцев до 5... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:47
ООО "Правоурмийское" полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 22 февраля. Ставка 1-го купона 9-летних бумаг установлена на уровне 9,50% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:47
В 4-м квартале 2018 года темпы экономического подъема в Канаде резко замедлились, сократившись до минимального значения со 2-го квартала 2016 года.
Объем ВВП в октябре-декабре увеличился на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,4% в пересчете на годовые темпы.... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:38
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в феврале 2019 года увеличились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 6,6 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".
После Нового года темпы роста несколько повысились. В преддверии... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:27
Банк России планирует получить полномочия по оценке системы вознаграждения в финансовых компаниях по аналогии с банками, а также полномочия требовать от некоторых из них создавать совет директоров, чтобы минимизировать риски работы с клиентскими деньгами, сообщила "Интерфаксу"... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:20
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-149 на 24 млрд 503 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:17
Россия начала прямые поставки продукции птицеводства в Китай.
Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформили первую поставку птицепродукции на экспорт в Китай, сообщает служба в... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,43 пункта (0,178%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2480,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2494,88 (+0,39%) пункта, минимальное - 2476,92... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:09
Ущерб от повышения китайских пошлин на импорт американских товаров превысил потери от аналогичных мер Соединенных Штатов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
По данным исследования, с июля по ноябрь... читать дальше
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01 марта 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,06/66,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...
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