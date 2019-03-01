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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему
Разработка Новой международной платежной системы (НМПС) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) обсуждалась на заседании российской части Делового совета "пятерки" 19 февраля, рассказал "Известиям" глава этой...
 
Губернаторов будут оценивать по качеству дорог
Состояние дорог - один из критериев в методике оценки эффективности губернаторов. Ее проект Минэкономразвития отправило в правительство, часть, посвященную дорогам, готовил Минтранс, пишут "Ведомости". "Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно...
 
Безналичные платежи могут стать менее привлекательными
Снижение банковских комиссий, взимаемых с торговых и сервисных компаний за проведение карточных платежей, может иметь негативные последствия для рынка безналичных расчетов. Для того чтобы компенсировать снижение комиссий, банки с большой долей...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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01 марта 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Январь 2019
11:55 Данные о безработице в Германии Февраль 2019
12:00 Данные о безработице в Италии Январь 2019
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Январь 2019
13:00 Данные по безработице в еврозоне Январь 2019
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Февраль 2019
16:30 Изменение ВВП Канады IV квартал 2018
16:30 Изменение расходов и доходов населения США Декабрь 2018
16:30 Изменение расходов и доходов населения США Январь 2019
16:30 Месячное изменение ВВП Канады Декабрь 2018
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Февраль 2019
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Февраль 2019

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
01 марта 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 04.03 по 10.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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01 марта 2019 года 17:01
Доходы населения США в январе снизились, ожидался рост показателя
Доходы населения США в январе снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Данные о расходах будут опубликованы...    читать дальше
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01 марта 2019 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 4 по 11 марта
В пятницу, 8 марта, в России праздник - Международный женский день.

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Это автоматическое сообщение.
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01 марта 2019 года 16:58
Сбербанк на два месяца снижает ставки по ряду потребкредитов
Сбербанк России в рамках акции в период с 1 марта по 29 апреля снижает ставки по некоторым необеспеченным потребкредитам на сумму от 300 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Предложение распространяется на ссуды, которые выдаются на срок от 3 месяцев до 5...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:47
"Правоурмийское" завершило размещение облигаций объемом 3 млрд руб.
ООО "Правоурмийское" полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 22 февраля. Ставка 1-го купона 9-летних бумаг установлена на уровне 9,50% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:47
В 4-м квартале темпы экономического роста в Канаде оказались худшими за 2,5 года
В 4-м квартале 2018 года темпы экономического подъема в Канаде резко замедлились, сократившись до минимального значения со 2-го квартала 2016 года.

Объем ВВП в октябре-декабре увеличился на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,4% в пересчете на годовые темпы....    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:38
"Дальние" пассажирские ж/д перевозки в РФ в феврале выросли на 5,8%
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в феврале 2019 года увеличились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 6,6 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

После Нового года темпы роста несколько повысились. В преддверии...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 7 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:27
ЦБ планирует оценивать вознаграждение в финансовых компаниях и требовать формировать совет директоров
Банк России планирует получить полномочия по оценке системы вознаграждения в финансовых компаниях по аналогии с банками, а также полномочия требовать от некоторых из них создавать совет директоров, чтобы минимизировать риски работы с клиентскими деньгами, сообщила "Интерфаксу"...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:20
ВТБ разместил 32,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-149 на 24,5 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-149 на 24 млрд 503 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:17
РФ начала прямые поставки продукции птицеводства в Китай
Россия начала прямые поставки продукции птицеводства в Китай.

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформили первую поставку птицепродукции на экспорт в Китай, сообщает служба в...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 1 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,43 пункта (0,178%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2480,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2494,88 (+0,39%) пункта, минимальное - 2476,92...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:09
Китайские пошлины на товары из США сократили экспорт на $40 млрд в год - IIF
Ущерб от повышения китайских пошлин на импорт американских товаров превысил потери от аналогичных мер Соединенных Штатов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

По данным исследования, с июля по ноябрь...    читать дальше
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01 марта 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,06/66,46 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,06/66,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...
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