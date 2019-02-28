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28 февраля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,8189 руб.
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28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 587 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8189 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,6775 руб., максимальный - 65,93 руб. Было заключено 9389 сделок. Объем торгов составил 54524,12 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,8275 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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