Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 марта

28 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2807,83 (+3,54) руб./грамм; на серебро - 33,6 (+0,13) руб./грамм; на платину - 1851,48 (+24,87) руб./грамм; на палладий - 3272,92 (-14,56) руб./грамм.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс., с пересмотренных 217 тыс. до 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что размер ставки по кредитам, которая будет субсидироваться государством по программе повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции, составит 4,5% годовых. "Размер субсидии для тех, кто возьмет на... "Размер субсидии для тех, кто возьмет на... читать дальше

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"Московская биржа" 28 февраля зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серий 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD и 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD объемом по 500 млн рублей каждая и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше

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8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-148 на 24 млрд 552 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В прошлом году рост ВВП Эстонии составил 3,9%, в текущих ценах объем ВВП был равен 26 млрд евро, сообщил департамент статистики. Экономический рост Эстонии третий год подряд превышает 3%. В 4-м квартале 2018 года он составил 4,2% к уровню аналогичного периода 2017... Экономический рост Эстонии третий год подряд превышает 3%. В 4-м квартале 2018 года он составил 4,2% к уровню аналогичного периода 2017... читать дальше

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Глава Минстроя России Владимир Якушев считает, что ценового демпинга на рынке новостроек в оставшийся до 1 июля 2019 года период не будет. "На сегодняшний день у нас есть информационная система, где идет регистрация всех ДДУ (договоров долевого участия). Мы четко за... "На сегодняшний день у нас есть информационная система, где идет регистрация всех ДДУ (договоров долевого участия). Мы четко за... читать дальше

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ООО "Рольф" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,87%... Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,87%... читать дальше

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"Московская биржа" 28 февраля зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,71 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2489,98 (-0,03%) пункта,... читать дальше

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В феврале 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В январе инфляция составляла... читать дальше

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ООО "Солид-Лизинг" с 11:00 МСК 5 марта до 16:00 МСК 7 марта будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей, говорится в сообщении компании. Техническое размещение запланировано на 11 марта. Организатором выступит ИФК... Техническое размещение запланировано на 11 марта. Организатором выступит ИФК... читать дальше

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Международные резервы России на 22 февраля составили $480,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 15 февраля международные резервы равнялись $474,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... По состоянию на 15 февраля международные резервы равнялись $474,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,16/66,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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За неделю с 18 по 24 февраля потребительские цены на бензин снизились на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На предыдущей неделе (с 11 по 17 февраля) потребительские цены на бензин также показали снижение на 0,1%.не менялись.... На предыдущей неделе (с 11 по 17 февраля) потребительские цены на бензин также показали снижение на 0,1%.не менялись.... читать дальше

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С 1 марта Белоруссия повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 27 февраля 2019 года. В соответствии с... В соответствии с... читать дальше

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Фондовая Азия завершила торги под влиянием "медвежьего" тренда. Большинство индексов снизилось на фоне усиления геополитических рисков из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана и отсутствия решения проблемы Корейского полуострова. Кроме того, участники рынка пытались... читать дальше

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