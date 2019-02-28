Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8587 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8587 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8536 руб., максимальный - 9,862 руб. Было заключено 33 сделки. Объем торгов составил 168,26 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,855 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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