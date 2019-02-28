28 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Февраль 2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2019
|10:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2018
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2019
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 февраля
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2018
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2018
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 февраля
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2019
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28 февраля 2019 года 16:46
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс., с пересмотренных 217 тыс. до 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:38
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что размер ставки по кредитам, которая будет субсидироваться государством по программе повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции, составит 4,5% годовых.
"Размер субсидии для тех, кто возьмет на... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:38
"Московская биржа" 28 февраля зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серий 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD и 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD объемом по 500 млн рублей каждая и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:37
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-148 на 24 млрд 552 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:28
В прошлом году рост ВВП Эстонии составил 3,9%, в текущих ценах объем ВВП был равен 26 млрд евро, сообщил департамент статистики.
Экономический рост Эстонии третий год подряд превышает 3%. В 4-м квартале 2018 года он составил 4,2% к уровню аналогичного периода 2017... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:19
Глава Минстроя России Владимир Якушев считает, что ценового демпинга на рынке новостроек в оставшийся до 1 июля 2019 года период не будет.
"На сегодняшний день у нас есть информационная система, где идет регистрация всех ДДУ (договоров долевого участия). Мы четко за... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:19
ООО "Рольф" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,87%... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:17
"Московская биржа" 28 февраля зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,71 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2489,98 (-0,03%) пункта,... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:12
В феврале 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В январе инфляция составляла... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:03
ООО "Солид-Лизинг" с 11:00 МСК 5 марта до 16:00 МСК 7 марта будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение запланировано на 11 марта. Организатором выступит ИФК... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:02
Международные резервы России на 22 февраля составили $480,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 15 февраля международные резервы равнялись $474,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,16/66,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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28 февраля 2019 года 16:00
За неделю с 18 по 24 февраля потребительские цены на бензин снизились на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
На предыдущей неделе (с 11 по 17 февраля) потребительские цены на бензин также показали снижение на 0,1%.не менялись.... читать дальше
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28 февраля 2019 года 15:53
С 1 марта Белоруссия повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 27 февраля 2019 года.
В соответствии с... читать дальше
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28 февраля 2019 года 15:45
Фондовая Азия завершила торги под влиянием "медвежьего" тренда. Большинство индексов снизилось на фоне усиления геополитических рисков из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана и отсутствия решения проблемы Корейского полуострова. Кроме того, участники рынка пытались... читать дальше
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