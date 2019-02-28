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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,757 руб.
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До конца ноября в России планируют запустить в опытную эксплуатацию инфраструктуру цифрового профиля российского гражданина. Она будет аккумулировать в себе информацию о паспортных данных, свидетельстве о рождении, ИИН, водительских правах, месте...
 
Ритейлеры просят ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard
Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных...
 
Электронные кошельки войдут в систему быстрых платежей
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28 февраля 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,757 руб.

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28 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 65,757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,88 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 февраля 2019 года 16:46
Рост заявок на пособие по безработице в США в 2 раза превысил прогнозы
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс., с пересмотренных 217 тыс. до 225 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:38
Государство просубсидирует ставку кредита в 4,5% по программе повышения конкурентоспособности российской продукции - Козак
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что размер ставки по кредитам, которая будет субсидироваться государством по программе повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции, составит 4,5% годовых.

"Размер субсидии для тех, кто возьмет на...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:38
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска структурных облигаций ГПБ общим объемом 1 млрд рублей
"Московская биржа" 28 февраля зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серий 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD и 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD объемом по 500 млн рублей каждая и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:37
ВТБ разместил 32,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-148 на 24,6 млрд рублей
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-148 на 24 млрд 552 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:28
В 2018 году рост экономики Эстонии составил 3,9%, Латвии - 4,8%, Литвы - 3,5%
В прошлом году рост ВВП Эстонии составил 3,9%, в текущих ценах объем ВВП был равен 26 млрд евро, сообщил департамент статистики.

Экономический рост Эстонии третий год подряд превышает 3%. В 4-м квартале 2018 года он составил 4,2% к уровню аналогичного периода 2017...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:19
Демпинга на рынке новостроек не ожидается - глава Минстроя РФ
Глава Минстроя России Владимир Якушев считает, что ценового демпинга на рынке новостроек в оставшийся до 1 июля 2019 года период не будет.

"На сегодняшний день у нас есть информационная система, где идет регистрация всех ДДУ (договоров долевого участия). Мы четко за...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:19
"Рольф" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 3 млрд руб. на уровне 10,45%
ООО "Рольф" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,87%...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:17
Мосбиржа зарегистрировала структурные облигации Сбербанка на 1 млрд рублей
"Московская биржа" 28 февраля зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 28 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,71 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2489,98 (-0,03%) пункта,...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:12
Годовая инфляция в Германии в феврале ускорилась до 1,6%
В феврале 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В январе инфляция составляла...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:03
"Солид-Лизинг" с 5 по 7 марта будет собирать заявки на облигации объемом 220 млн рублей
ООО "Солид-Лизинг" с 11:00 МСК 5 марта до 16:00 МСК 7 марта будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение запланировано на 11 марта. Организатором выступит ИФК...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:02
Международные резервы РФ за неделю выросли на $5,9 млрд
Международные резервы России на 22 февраля составили $480,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 15 февраля международные резервы равнялись $474,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,16/66,47 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,16/66,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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28 февраля 2019 года 16:00
Цены на бензин за неделю опять снизились на 0,1% - Росстат
За неделю с 18 по 24 февраля потребительские цены на бензин снизились на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

На предыдущей неделе (с 11 по 17 февраля) потребительские цены на бензин также показали снижение на 0,1%.не менялись....    читать дальше
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28 февраля 2019 года 15:53
Белоруссия с марта на 13% увеличит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
С 1 марта Белоруссия повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 27 февраля 2019 года.

В соответствии с...    читать дальше
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28 февраля 2019 года 15:45
Большинство азиатских фондовых рынков завершило торги в минусе
Фондовая Азия завершила торги под влиянием "медвежьего" тренда. Большинство индексов снизилось на фоне усиления геополитических рисков из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана и отсутствия решения проблемы Корейского полуострова. Кроме того, участники рынка пытались...    читать дальше
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