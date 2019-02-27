Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8429 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8429 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8002 руб., максимальный - 9,87 руб. Было заключено 178 сделок. Объем торгов составил 842,21 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8478 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.