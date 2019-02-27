Запасы нефти в США упали за период с 15 февраля по 22 февраля на 8647 тыс. баррелей, бензина - упали на 1906 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1906 тыс. баррелей и составили 254,941 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

27 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 8647 тыс. баррелей - до 445,865 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "НОВАТЭКа" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что... При этом отмечается, что... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8647 тыс. баррелей - до 445,865 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1906 тыс. баррелей и составили 254,941 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1906 тыс. баррелей и составили 254,941 млн баррелей,... читать дальше

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