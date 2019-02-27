Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,8694 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8694 руб.

Минимальный курс евро составил 74,68 руб., максимальный - 75,0125 руб. Было заключено 2782 сделки. Объем торгов составил 15636,09 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,9025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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