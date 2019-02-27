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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 февраля в размере 74,8249 руб.
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27 февраля 2019 года 13:13

ЦБ РФ установил курс евро с 28 февраля в размере 74,8249 руб.

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27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 74,8249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,51 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 февраля 2019 года 17:39
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По итогам 2018 года совокупная чистая прибыль коммерческих банков Китая увеличилась на 4,72% и составила 1,83 трлн юаней ($273 млрд), свидетельствуют данные Государственного комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью.

Доля безнадежных...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7587 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7587 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,475 руб.,...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 17:17
Инвестиционных советников предлагают освободить от обязательной идентификации клиентов - законопроект
В Госдуму внесен законопроект, который освобождает финансовых консультантов (как физических, так и юридических лиц) от проведения обязательной идентификации клиентов. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 17:08
Годовая чистая прибыль Бундесбанка выросла на четверть
По итогам 2018 года центральный банк ФРГ (Бундесбанк) увеличил чистую прибыль на четверть - до 2,516 млрд евро по сравнению с 2 млрд евро в предшествующем году.

При этом банк направил в федеральный бюджет 2,433 млрд евро против 1,9 млрд евро в 2017 году, говорится в...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 17:00
К 20 марта правительство РФ ждет предложения о мерах поддержки финансового состояния авиакомпаний
Правительство РФ к 20 марта ждет от профильных ведомств предложения о мерах поддержки финансового состояния авиакомпаний, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

Поручение дано по итогам совещания о мерах по стабилизации цен на авиакеросин, которое провели в...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:51
ВТБ предупредил клиентов о возможных звонках мошенников
ВТБ предупредил клиентов о возможных звонках и сообщениях, поступающих от мошенников, подменяющих телефоны кредитной организации, опубликовал на своем сайте памятку по использованию карт и работе с интернет-банком.

ВТБ указал номера своих официальных телефонов для...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:49
АКРА подтвердило рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг Москвы, по мнению АКРА, обусловлен минимальным уровнем долговой...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:45
ВТБ разместил 32,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-147 на 24,1 млрд рублей
7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-147 на 24 млрд 96,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:44
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26224 на аукционе - 8,45%, размещены бумаги на 22,49 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 90,5902% от номинала, что соответствует доходности 8,45% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:42
Инфляция в Канаде в январе замедлилась до 1,4%
В январе 2019 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно января 2018 года на 1,4% после повышения на 2% в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Замедление инфляции связано со снижением цен на электроэнергию (на 6,9%) и...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:34
Минсельхоз: предложение ФТС о расширении списка продэмбарго требует более тщательной проработки
Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) о расширение списка продукции, на которую распространяется российское продовольственное эмбарго, требует дополнительной проработки, считают в Минсельхозе.

"Вопрос расширения позиций перечня сельскохозяйственной продукции,...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:25
Еврокомиссия призывает к активизации инвестиций в страны ЕС
Еврокомиссия в регулярном анализе социально-экономической ситуации в государствах ЕС заявила о необходимости активизации инвестиций, проведения ответственной бюджетной политики и реформ.

"Проблемы значительно варьируются от страны к стране и требуют соответствующих...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 27 февраля снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,74 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2487,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2502,59...    читать дальше
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27 февраля 2019 года 16:10
В январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась до 25%
Нерезиденты в январе 2019 года увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 54 млрд рублей, или на 3%, до 1,844 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка ОФЗ в январе вырос на 42 млрд рублей, до 7,374 трлн рублей.

В результате за месяц доля...
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27 февраля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,07/66,48 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,07/66,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...
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27 февраля 2019 года 16:01
Деловая уверенность предпринимателей в добыче растет второй месяц подряд - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2019 года вырос в добывающих производствах до 0% с минус 1% в январе, в обрабатывающих производствах остался на уровне минус 2%, в обеспечении электрической...    читать дальше
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