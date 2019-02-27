ЦБ РФ установил курс евро с 28 февраля в размере 74,8249 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 74,8249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,51 коп.

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По итогам 2018 года совокупная чистая прибыль коммерческих банков Китая увеличилась на 4,72% и составила 1,83 трлн юаней ($273 млрд), свидетельствуют данные Государственного комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью. Доля безнадежных... Доля безнадежных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7587 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,475 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,475 руб.,... читать дальше

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В Госдуму внесен законопроект, который освобождает финансовых консультантов (как физических, так и юридических лиц) от проведения обязательной идентификации клиентов. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием... читать дальше

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По итогам 2018 года центральный банк ФРГ (Бундесбанк) увеличил чистую прибыль на четверть - до 2,516 млрд евро по сравнению с 2 млрд евро в предшествующем году. При этом банк направил в федеральный бюджет 2,433 млрд евро против 1,9 млрд евро в 2017 году, говорится в... При этом банк направил в федеральный бюджет 2,433 млрд евро против 1,9 млрд евро в 2017 году, говорится в... читать дальше

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Правительство РФ к 20 марта ждет от профильных ведомств предложения о мерах поддержки финансового состояния авиакомпаний, следует из сообщения на сайте кабинета министров. Поручение дано по итогам совещания о мерах по стабилизации цен на авиакеросин, которое провели в... Поручение дано по итогам совещания о мерах по стабилизации цен на авиакеросин, которое провели в... читать дальше

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ВТБ предупредил клиентов о возможных звонках и сообщениях, поступающих от мошенников, подменяющих телефоны кредитной организации, опубликовал на своем сайте памятку по использованию карт и работе с интернет-банком. ВТБ указал номера своих официальных телефонов для... ВТБ указал номера своих официальных телефонов для... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг Москвы, по мнению АКРА, обусловлен минимальным уровнем долговой... Кредитный рейтинг Москвы, по мнению АКРА, обусловлен минимальным уровнем долговой... читать дальше

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7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-147 на 24 млрд 96,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 90,5902% от номинала, что соответствует доходности 8,45% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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В январе 2019 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно января 2018 года на 1,4% после повышения на 2% в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Замедление инфляции связано со снижением цен на электроэнергию (на 6,9%) и... читать дальше

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Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) о расширение списка продукции, на которую распространяется российское продовольственное эмбарго, требует дополнительной проработки, считают в Минсельхозе. "Вопрос расширения позиций перечня сельскохозяйственной продукции,... "Вопрос расширения позиций перечня сельскохозяйственной продукции,... читать дальше

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Еврокомиссия в регулярном анализе социально-экономической ситуации в государствах ЕС заявила о необходимости активизации инвестиций, проведения ответственной бюджетной политики и реформ. "Проблемы значительно варьируются от страны к стране и требуют соответствующих... "Проблемы значительно варьируются от страны к стране и требуют соответствующих... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,74 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2487,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2502,59... читать дальше

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Нерезиденты в январе 2019 года увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 54 млрд рублей, или на 3%, до 1,844 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем рынка ОФЗ в январе вырос на 42 млрд рублей, до 7,374 трлн рублей. Объем рынка ОФЗ в январе вырос на 42 млрд рублей, до 7,374 трлн рублей. В результате за месяц доля... В результате за месяц доля...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,07/66,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2019 года вырос в добывающих производствах до 0% с минус 1% в январе, в обрабатывающих производствах остался на уровне минус 2%, в обеспечении электрической... читать дальше

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