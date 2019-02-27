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27 февраля 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8317 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8317 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8146 руб., максимальный - 9,8445 руб. Было заключено 26 сделок. Объем торгов составил 117,54 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8414 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.27 февраля 2019 года 17:30
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7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-147 на 24 млрд 96,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 16:44
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 90,5902% от номинала, что соответствует доходности 8,45% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... читать дальше
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.27 февраля 2019 года 16:25
Еврокомиссия в регулярном анализе социально-экономической ситуации в государствах ЕС заявила о необходимости активизации инвестиций, проведения ответственной бюджетной политики и реформ. "Проблемы значительно варьируются от страны к стране и требуют соответствующих... читать дальше
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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,74 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2487,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2502,59... читать дальше
.27 февраля 2019 года 16:10
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