Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2058,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1899,17 млрд руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 февраля составили по Российской Федерации 2058,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1716,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1776,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1475,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 февраля составили 1899,17 млрд руб. против 1929,07998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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