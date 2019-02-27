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27 февраля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,6182 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 65,6182 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,00 коп.
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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 225316,86 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.27 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 10724,10 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 10724,10 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 08:21
Текущие цены на нефть более или менее устраивают как ее экспортеров, так и потребителей, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Газете.ру". "Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее... читать дальше
.27 февраля 2019 года 08:12
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы выросло по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали выступления глав центральных банков США и Великобритании, а также отчетность крупных компаний при отсутствии важных статданных. Британский индикатор снизился из-за... читать дальше
.27 февраля 2019 года 08:05
Цены на нефть завершили вторник ростом, хотя и снижались в течение дня после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо. По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 74,4898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,22 коп.
.27 февраля 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 65,6182 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,00 коп.
.27 февраля 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне ... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,02 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 февраля снизилась на 0,19% и составила 28825,023 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28825,023 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,770 млрд руб., или на...
.26 февраля 2019 года 19:17
ООО "Правоурмийское" выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 601,154 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,6767 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6767 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8056 руб. Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5762 руб. Минимальный курс евро составил 74,41 руб.,... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:14
"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ФПК "Гарант-Инвест" серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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