ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,6182 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 65,6182 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,00 коп.

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 225316,86 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 10724,10 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Текущие цены на нефть более или менее устраивают как ее экспортеров, так и потребителей, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Газете.ру". "Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее... "Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы выросло по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали выступления глав центральных банков США и Великобритании, а также отчетность крупных компаний при отсутствии важных статданных. Британский индикатор снизился из-за... читать дальше

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Цены на нефть завершили вторник ростом, хотя и снижались в течение дня после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо. По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже... По итогам торгов 26 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 74,4898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,22 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 65,6182 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,00 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Изменение денежной массы в еврозоне ... ... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,02 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28825,023 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,770 млрд руб., или на...

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ООО "Правоурмийское" выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 601,154 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6767 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8056 руб. Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429... Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5762 руб. Минимальный курс евро составил 74,41 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,41 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ФПК "Гарант-Инвест" серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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