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26 февраля 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8056 руб.

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26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8056 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429 руб. Было заключено 110 сделок. Объем торгов составил 549,24 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8429 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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