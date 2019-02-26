Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,8 млрд руб.

26 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 110,8 млрд руб.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,02 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28825,023 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,770 млрд руб., или на...

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ООО "Правоурмийское" выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 601,154 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5762 руб. Минимальный курс евро составил 74,41 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,41 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6767 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8056 руб. Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429... Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429... читать дальше

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"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ФПК "Гарант-Инвест" серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 26... Сбор заявок на выпуск прошел 26... читать дальше

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"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за мировыми площадками на фоне опасений эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Однако к вечеру рынок отыграл часть дневных потерь за счет коррекционного отскока нефти. Во вторник снизилась фондовая Азия (японский... Во вторник снизилась фондовая Азия (японский... читать дальше

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"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-15 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-152-00004-T-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-152-00004-T-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Совокупные административные расходы банков РФ (включая расходы на содержание персонала) в 2018 году составили 1,686 трлн рублей, что на 16,5% больше, чем в 2017 году (1,447 трлн рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ. Темпы роста управленческих расходов после... Темпы роста управленческих расходов после... читать дальше

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Экономика США сталкивается с рядом "противоречивых тенденций и сигналов", что оправдывает январское решение Федеральной резервной системы (ФРС), предусматривающее терпеливый подход к принятию дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки, заявил... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года.... Компания завершила размещение выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале 2019 года вырос до 131,4 пункта, максимума с ноября, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Январское значение индикатора было пересмотрено со 120,2 пункта, минимума с июля... читать дальше

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Банк Англии готов оказать поддержку британской экономике в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения о новых условиях доступа к единому рынку ("жесткий Brexit"), при этом выше вероятность того, что процентные ставки будут снижаться, чем вероятность увеличения стоимости... читать дальше

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