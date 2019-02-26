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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,8 млрд руб.
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26 февраля 2019 года 09:59
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,8 млрд руб.
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26 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 110,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 160,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,02 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28825,023 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,770 млрд руб., или на...
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ООО "Правоурмийское" выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 601,154 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5762 руб. Минимальный курс евро составил 74,41 руб.,... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6767 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8056 руб. Минимальный курс юаня составил 9,787 руб., максимальный - 9,8429... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:14
"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ФПК "Гарант-Инвест" серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:14
ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 26... читать дальше
.26 февраля 2019 года 19:10
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.26 февраля 2019 года 18:50
Совокупные административные расходы банков РФ (включая расходы на содержание персонала) в 2018 году составили 1,686 трлн рублей, что на 16,5% больше, чем в 2017 году (1,447 трлн рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ. Темпы роста управленческих расходов после... читать дальше
.26 февраля 2019 года 18:43
Экономика США сталкивается с рядом "противоречивых тенденций и сигналов", что оправдывает январское решение Федеральной резервной системы (ФРС), предусматривающее терпеливый подход к принятию дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки, заявил... читать дальше
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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года.... читать дальше
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Банк Англии готов оказать поддержку британской экономике в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения о новых условиях доступа к единому рынку ("жесткий Brexit"), при этом выше вероятность того, что процентные ставки будут снижаться, чем вероятность увеличения стоимости... читать дальше
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