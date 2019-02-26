26 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2018
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2019
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26 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 февраля 2019 года 08:29
Нефтяной рынок, державшийся вчера у трехмесячного максимума, развернулся вниз и стал падать после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо.
"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста,... читать дальше
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26 февраля 2019 года 08:18
Финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич сообщил, что нефтяная компания для достижения целей недавно принятой новой стратегии развития до 2030 года должна ежегодно увеличивать добычу жидких углеводородов (ЖУВ) на 2%-3%.
Как сказал А.Янкевич на Дне инвестора... читать дальше
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26 февраля 2019 года 08:11
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на очередном заявлении президента США Дональда Трампа о прогрессе на торговых переговорах с Китаем.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% - до 372,18 пункта.... читать дальше
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26 февраля 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 74,0876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,56 коп.
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26 февраля 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 65,2582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,67 коп.
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26 февраля 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше
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25 февраля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,63 пункта.
Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
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25 февраля 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 28879,793 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,779 млрд руб., или на...
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25 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1221 руб.
Минимальный курс евро составил 73,98 руб.,... читать дальше
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25 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7574 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,7401 руб., максимальный - 9,7976... читать дальше
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25 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3018 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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25 февраля 2019 года 19:01
ООО "РЕСО-Лизинг" 26 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки на облигации серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение облигаций начнется 28 февраля. Организатор - Связь-банк.
"Московская биржа" 15 февраля... читать дальше
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25 февраля 2019 года 18:59
Рынок акций РФ в понедельник завершил торги в положительной зоне на фоне благоприятной ситуации на мировых фондовых площадках.
В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite взлетел на 5,6%).
В... читать дальше
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25 февраля 2019 года 18:52
Администрация президента США не планирует отказываться от ограничений госрасходов, согласованных в 2011 году в рамках сделки демократов и республиканцев по повышению верхнего предела госдолга, написал врио директора по бюджету Белого дома Расс Воут в статье для... читать дальше
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