ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,0876 руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 74,0876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,56 коп.

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нефтяной рынок, державшийся вчера у трехмесячного максимума, развернулся вниз и стал падать после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо. "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста,... "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста,... читать дальше

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Финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич сообщил, что нефтяная компания для достижения целей недавно принятой новой стратегии развития до 2030 года должна ежегодно увеличивать добычу жидких углеводородов (ЖУВ) на 2%-3%. Как сказал А.Янкевич на Дне инвестора... Как сказал А.Янкевич на Дне инвестора... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на очередном заявлении президента США Дональда Трампа о прогрессе на торговых переговорах с Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% - до 372,18 пункта.... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% - до 372,18 пункта.... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 74,0876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,56 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 65,2582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,67 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике... Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,63 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 28879,793 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,779 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1221 руб. Минимальный курс евро составил 73,98 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,98 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7574 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7401 руб., максимальный - 9,7976... Минимальный курс юаня составил 9,7401 руб., максимальный - 9,7976... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3018 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" 26 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки на облигации серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций начнется 28 февраля. Организатор - Связь-банк. Размещение облигаций начнется 28 февраля. Организатор - Связь-банк. "Московская биржа" 15 февраля... "Московская биржа" 15 февраля... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник завершил торги в положительной зоне на фоне благоприятной ситуации на мировых фондовых площадках. В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite взлетел на 5,6%). В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite взлетел на 5,6%). В... В... читать дальше

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Администрация президента США не планирует отказываться от ограничений госрасходов, согласованных в 2011 году в рамках сделки демократов и республиканцев по повышению верхнего предела госдолга, написал врио директора по бюджету Белого дома Расс Воут в статье для... читать дальше

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