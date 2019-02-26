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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,2582 руб.
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26 февраля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,2582 руб.
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26 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 65,2582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,67 коп.
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26 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.26 февраля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.26 февраля 2019 года 08:29
Нефтяной рынок, державшийся вчера у трехмесячного максимума, развернулся вниз и стал падать после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо. "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста,... читать дальше
.26 февраля 2019 года 08:18
До 2030 года "Газпром нефть" в рамках новой стратегии должна ежегодно увеличивать добычу ЖУВ на 2-3%
Финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич сообщил, что нефтяная компания для достижения целей недавно принятой новой стратегии развития до 2030 года должна ежегодно увеличивать добычу жидких углеводородов (ЖУВ) на 2%-3%. Как сказал А.Янкевич на Дне инвестора... читать дальше
.26 февраля 2019 года 08:11
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли на очередном заявлении президента США Дональда Трампа о прогрессе на торговых переговорах с Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% - до 372,18 пункта.... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 74,0876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,56 коп.
.26 февраля 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 65,2582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,67 коп.
.26 февраля 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше
.25 февраля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,63 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
.25 февраля 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 февраля выросла на 0,32% и составила 28879,793 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 28879,793 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,779 млрд руб., или на...
.25 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1221 руб. Минимальный курс евро составил 73,98 руб.,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7574 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7401 руб., максимальный - 9,7976... читать дальше
.25 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,3018 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3018 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.25 февраля 2019 года 19:01
ООО "РЕСО-Лизинг" 26 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки на облигации серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций начнется 28 февраля. Организатор - Связь-банк. "Московская биржа" 15 февраля... читать дальше
.25 февраля 2019 года 18:59
Рынок акций РФ в понедельник завершил торги в положительной зоне на фоне благоприятной ситуации на мировых фондовых площадках. В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite взлетел на 5,6%). В... читать дальше
.25 февраля 2019 года 18:52
Администрация президента США не планирует отказываться от ограничений госрасходов, согласованных в 2011 году в рамках сделки демократов и республиканцев по повышению верхнего предела госдолга, написал врио директора по бюджету Белого дома Расс Воут в статье для... читать дальше
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