Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,2551 руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2551 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,1525 руб., максимальный - 65,465 руб. Было заключено 10616 сделок. Объем торгов составил 45129,92 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,42 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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