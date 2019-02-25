25 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2019
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2018
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25 февраля 2019 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,1 пункта (0,165%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2484,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2506,94... читать дальше
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25 февраля 2019 года 16:15
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с 1 марта 2018 года министерство вновь запускает социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", говорится в сообщении, размещённом на... читать дальше
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25 февраля 2019 года 16:07
АО "Левенгук" установило ставку 6-13-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 17%... читать дальше
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25 февраля 2019 года 16:03
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила объем финансирования комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла из федерального бюджета.
"Меры поддержки реализации комплексных программ, комплексных проектов и их финансовое обеспечение будет... читать дальше
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25 февраля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,75/66,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 февраля 2019 года 15:54
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым призвал Минпромторг активнее поддерживать автотехнику на газомоторном топливе. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Д.Мантуров отметил, что сегмент газомоторной техники... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:48
Минэкономразвития РФ отобрало 70 банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 8,5%, говорится в сообщении министерства.
"Мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков.... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:40
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева расценила как спекуляции сообщения в европейской прессе о переносе сроков Brexit.
"Уже неоднократно говорилось, что для продления срока (Brexit) Соединенное Королевство должно для начала попросить об этом. И нужно,... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:32
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:30
Во вторник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:30
Во вторник, 26 февраля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:25
Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение.
Нефть эталонных марок была почти стабильна до его твита, но затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:22
Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение.
"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0453 руб.
Минимальный курс евро составил 73,9675 руб., максимальный -... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:07
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных кредитных рейтингов ПАО "ФосАгро" в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Сами рейтинги подтверждены на уровне... читать дальше
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25 февраля 2019 года 15:07
Зампред Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Ван Чжаосин предупредил о сохранении рисков для финансового сектора, несмотря на сокращение уровней долговой нагрузки в экономике.
"Структурное сокращение доли заемных средств в... читать дальше
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