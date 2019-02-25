.

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,1 пункта (0,165%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2484,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2506,94... читать дальше

.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с 1 марта 2018 года министерство вновь запускает социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", говорится в сообщении, размещённом на... читать дальше

.

АО "Левенгук" установило ставку 6-13-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 17%... Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 17%... читать дальше

.

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила объем финансирования комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла из федерального бюджета. "Меры поддержки реализации комплексных программ, комплексных проектов и их финансовое обеспечение будет... "Меры поддержки реализации комплексных программ, комплексных проектов и их финансовое обеспечение будет... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,75/66,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым призвал Минпромторг активнее поддерживать автотехнику на газомоторном топливе. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Д.Мантуров отметил, что сегмент газомоторной техники... читать дальше

.

Минэкономразвития РФ отобрало 70 банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 8,5%, говорится в сообщении министерства. "Мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков.... "Мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков.... читать дальше

.

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева расценила как спекуляции сообщения в европейской прессе о переносе сроков Brexit. "Уже неоднократно говорилось, что для продления срока (Brexit) Соединенное Королевство должно для начала попросить об этом. И нужно,... "Уже неоднократно говорилось, что для продления срока (Brexit) Соединенное Королевство должно для начала попросить об этом. И нужно,... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

.

Во вторник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Во вторник, 26 февраля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение. Нефть эталонных марок была почти стабильна до его твита, но затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал... Нефть эталонных марок была почти стабильна до его твита, но затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение. "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста... "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0453 руб. Минимальный курс евро составил 73,9675 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,9675 руб., максимальный -... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных кредитных рейтингов ПАО "ФосАгро" в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. Сами рейтинги подтверждены на уровне... Сами рейтинги подтверждены на уровне... читать дальше

.

Зампред Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Ван Чжаосин предупредил о сохранении рисков для финансового сектора, несмотря на сокращение уровней долговой нагрузки в экономике. "Структурное сокращение доли заемных средств в... "Структурное сокращение доли заемных средств в... читать дальше

.