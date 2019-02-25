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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,5149 руб.
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25 февраля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,5149 руб.
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25 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 65,5149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,52 коп.
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25 февраля 2019 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,1 пункта (0,165%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2484,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2506,94... читать дальше
.25 февраля 2019 года 16:15
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с 1 марта 2018 года министерство вновь запускает социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", говорится в сообщении, размещённом на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 16:07
АО "Левенгук" установило ставку 6-13-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 17%... читать дальше
.25 февраля 2019 года 16:03
Объем финансирования из бюджета комплексных научно-технических программ инновационного цикла составит 21 млрд руб. - Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила объем финансирования комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла из федерального бюджета. "Меры поддержки реализации комплексных программ, комплексных проектов и их финансовое обеспечение будет... читать дальше
.25 февраля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 64,75/66,04 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,75/66,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
.25 февраля 2019 года 15:54
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым призвал Минпромторг активнее поддерживать автотехнику на газомоторном топливе. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Д.Мантуров отметил, что сегмент газомоторной техники... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:48
Минэкономразвития РФ отобрало 70 банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 8,5%, говорится в сообщении министерства. "Мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков.... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:40
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева расценила как спекуляции сообщения в европейской прессе о переносе сроков Brexit. "Уже неоднократно говорилось, что для продления срока (Brexit) Соединенное Королевство должно для начала попросить об этом. И нужно,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:32
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:30
Во вторник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб.
Во вторник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4380,48 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:30
Во вторник, 26 февраля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб.
Во вторник, 26 февраля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76684,13 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:25
Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение. Нефть эталонных марок была почти стабильна до его твита, но затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:22
Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение. "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0453 руб. Минимальный курс евро составил 73,9675 руб., максимальный -... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:07
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных кредитных рейтингов ПАО "ФосАгро" в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. Сами рейтинги подтверждены на уровне... читать дальше
.25 февраля 2019 года 15:07
Зампред Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Ван Чжаосин предупредил о сохранении рисков для финансового сектора, несмотря на сокращение уровней долговой нагрузки в экономике. "Структурное сокращение доли заемных средств в... читать дальше
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