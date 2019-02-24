ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 65,5149 руб., курс евро - 74,3332 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,3332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.

24 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 65,5149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,52 коп.

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В последние годы наблюдаются беспрецедентно быстрые темпы утраты биоразнообразия, что серьезно подрывает способность биосферы поддерживать жизнь на Земле. Многие виды растений и животных находятся на грани полного исчезновения, а это чревато дефицитом продовольствия в будущем,... читать дальше

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Станцию "Каховская" московского метро закроют на реконструкцию в ближайшее время, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Это необходимо для ее увязки с Большой кольцевой линией, которая была построена с... читать дальше

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Госкорпорация "Ростех" предложила кандидатов в совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения авиахолдинга. В нем говорится, что на 26 февраля назначено заседание совета директоров, на котором планируется рассмотреть "поступившее... читать дальше

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Строительство новой радиальной линии от станции Московского центрального кольца "Крымская" до Троицка начнется в ближайший месяц, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Уже в течение... читать дальше

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Общая сумма сделок по продажам российских фильмов на Европейском кинорынке на Берлинале, проходившем с 7 по 17 февраля, составила более $2 млн, сообщили в "Роскино". "По предварительным данным, общая сумма сделок по продажам фильмов российских компаний, представленных на стенде... читать дальше

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Правительство РФ утвердило график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов на 2019 год, сообщает сайт кабинета министров. Соответствующее распоряжение правительства от 20 февраля предусматривает выдачу в этом году 7151 государственного жилищного сертификата на... читать дальше

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Граждане РФ по итогам 2018 года совершили 44,5 млн поездок за границу, это на 4% больше, чем годом ранее, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ. В 2018 году россияне активно посещали Турцию, число прибытий в страну составило 5,85 млн. Второе место заняла Абхазия,... В 2018 году россияне активно посещали Турцию, число прибытий в страну составило 5,85 млн. Второе место заняла Абхазия,... читать дальше

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Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) германской компании Henkel по итогам 2018 года увеличилась на 2% - до 3,116 млрд евро против 3,055 млрд евро в 2017 году. Без учета разовых факторов она поднялась до нового рекорда в 3,496 млрд евро по сравнению с 3,461 млрд евро... читать дальше

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу подтвердило, что Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает агентство Associated Press (AP). Согласно конфиденциальному... Согласно конфиденциальному... читать дальше

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Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни представил законопроект, призванный помочь стране справиться с последствиями Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщил телеканал BBC. Законопроект направлен на поддержку бизнеса,... Законопроект направлен на поддержку бизнеса,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила свое намерение проявить терпение при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки. Экономика США остается сильной, однако Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) намерен оценить, какое... Экономика США остается сильной, однако Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) намерен оценить, какое... читать дальше

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Перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 65,5149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,52 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,3332 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,3332 руб. По сравнению...

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,4 пункта (0,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,63 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42219,761 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 346,385 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7539 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7405 руб., максимальный - 9,7705... Минимальный курс юаня составил 9,7405 руб., максимальный - 9,7705... читать дальше

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