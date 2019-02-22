22 февраля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.02 по 03.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.02.2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2019
|25.02.2019
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2018
|26.02.2019
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2019
|26.02.2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2019
|26.02.2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2018
|26.02.2019
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2018
|26.02.2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2019
|27.02.2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2019
|27.02.2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Январь 2019
|27.02.2019
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Февраль 2019
|27.02.2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2019
|27.02.2019
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Январь 2019
|27.02.2019
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2018
|27.02.2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 февраля
|28.02.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Февраль 2019
|28.02.2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Февраль 2019
|28.02.2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2019
|28.02.2019
|10:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2018
|28.02.2019
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2019
|28.02.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2019
|28.02.2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Февраль 2019
|28.02.2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 февраля
|28.02.2019
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2018
|28.02.2019
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2018
|28.02.2019
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2019
|28.02.2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 февраля
|28.02.2019
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2019
|01.03.2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Февраль 2019
|01.03.2019
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Январь 2019
|01.03.2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2019
|01.03.2019
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Январь 2019
|01.03.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2019
|01.03.2019
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2018
|01.03.2019
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2018
|01.03.2019
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2019
|01.03.2019
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Декабрь 2018
|01.03.2019
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2019
|01.03.2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2019
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Время
Публикация
Период
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Выпуск
Размер выплат
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Тип погашения
Размер погашения, всего
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Размер выплат
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Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
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