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22 февраля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,3029 руб.
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22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3029 руб. Минимальный курс евро составил 74,215 руб., максимальный - 74,3725 руб. Было заключено 3252 сделки. Объем торгов составил 18020,97 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,29 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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