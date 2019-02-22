ЦБ РФ установил курс евро с 23 февраля в размере 74,3332 руб.

22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,3332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.

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Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в январе 2019 году обслужил 1 млн 230,15 тыс. пассажиров, что на 14% превышает показатель января 2018 года, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта) Пассажиропоток на внутренних... Пассажиропоток на внутренних... читать дальше

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Руководство Германии продлит действие контракта нынешнего председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана, истекающего в конце апреля, еще на восемь лет, сообщает Handelsblatt. По данным издания, правительство страны после консультации с исполнительным советом ЦБ предложит президенту... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка... РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка... читать дальше

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Правительство РФ подтвердило общий подход по дивидендам госкомпаний в 50% от чистой прибыли, при этом для естественных монополий размер выплат будет определяться с учетом осуществления инвестпрограмм. Соответствующие поручения содержатся в протоколе состоявшегося в конце января... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5206 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,35 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,35 руб.,... читать дальше

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Германия по итогам 2018 года получила рекордный профицит бюджета со времени воссоединения Германии в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Положительное сальдо консолидированного бюджета в прошлом году увеличилось до... Положительное сальдо консолидированного бюджета в прошлом году увеличилось до... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25.02 по 03.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Процесс перехода застройщиков на работу с использованием эскроу-счетов проходит медленно, на данный момент в банки подано менее 300 заявок, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Полонский. "Мы изучаем, какие заявки и сколько... "Мы изучаем, какие заявки и сколько... читать дальше

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В России ноябре 2018 года - январе 2019 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (11,3%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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ЭБ 22 февраля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К124 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 79,17% выпуска на сумму 15,834 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 19 февраля. Ставка купона составила 7,63%... Сбор заявок на бонды прошел 19 февраля. Ставка купона составила 7,63%... читать дальше

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Нефтяные цены растут благодаря ослаблению доллара и росту фондовых рынков, завершая ростом вторую неделю подряд. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:28 мск увеличилась на $0,47 (0,7%) - до $67,54 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:28 мск увеличилась на $0,47 (0,7%) - до $67,54 за баррель. Котировка... Котировка... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу повысило долгосрочные рейтинги депозитов Тинькофф банка в национальной и иностранной валютах и долгосрочные рейтинги приоритетных необеспеченных долговых обязательств в национальной валюте с "В1" до "Ba3".... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 90 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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вразийский банк развития (ЕАБР) 27 февраля проведет сбор заявок инвесторов на двухлетние бонды серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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