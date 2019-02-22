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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 23 февраля в размере 74,3332 руб.
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Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков
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Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом
Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввести налог на самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные...
 
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22 февраля 2019 года 12:18

ЦБ РФ установил курс евро с 23 февраля в размере 74,3332 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,3332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
22 февраля 2019 года 18:02
Январский рост пассажиропотока "Пулково" составил 14%
Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в январе 2019 году обслужил 1 млн 230,15 тыс. пассажиров, что на 14% превышает показатель января 2018 года, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта)

Пассажиропоток на внутренних...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 17:52
Контракт председателя Бундесбанка Вайдмана продлят еще на восемь лет
Руководство Германии продлит действие контракта нынешнего председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана, истекающего в конце апреля, еще на восемь лет, сообщает Handelsblatt. По данным издания, правительство страны после консультации с исполнительным советом ЦБ предложит президенту...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 17:47
Ставка 12-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 6%
АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании.

РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 17:41
Правительство сохраняет подход по выплате госкомпаниями дивидендов в 50% прибыли
Правительство РФ подтвердило общий подход по дивидендам госкомпаний в 50% от чистой прибыли, при этом для естественных монополий размер выплат будет определяться с учетом осуществления инвестпрограмм. Соответствующие поручения содержатся в протоколе состоявшегося в конце января...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,5206 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5206 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,35 руб.,...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 17:25
Германия по итогам 2018 года получила рекордный профицит бюджета
Германия по итогам 2018 года получила рекордный профицит бюджета со времени воссоединения Германии в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Положительное сальдо консолидированного бюджета в прошлом году увеличилось до...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 25.02 по 03.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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22 февраля 2019 года 17:14
Процесс перехода застройщиков на работу с использованием эскроу-счетов проходит медленно, считают в ЦБР
Процесс перехода застройщиков на работу с использованием эскроу-счетов проходит медленно, на данный момент в банки подано менее 300 заявок, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Полонский.

"Мы изучаем, какие заявки и сколько...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:58
Безработица в 9 регионах превышает 10%, в целом по РФ составляет 4,8% - Росстат
В России ноябре 2018 года - январе 2019 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (11,3%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:52
ВЭБ разместил 79,2% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К124 на 15,8 млрд рублей
ЭБ 22 февраля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К124 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 79,17% выпуска на сумму 15,834 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 19 февраля. Ставка купона составила 7,63%...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:44
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $67,5 за баррель
Нефтяные цены растут благодаря ослаблению доллара и росту фондовых рынков, завершая ростом вторую неделю подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:28 мск увеличилась на $0,47 (0,7%) - до $67,54 за баррель.

Котировка...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:38
Moody's повысило рейтинги "Тинькофф банка" до "Вa3"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу повысило долгосрочные рейтинги депозитов Тинькофф банка в национальной и иностранной валютах и долгосрочные рейтинги приоритетных необеспеченных долговых обязательств в национальной валюте с "В1" до "Ba3"....    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 90 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 90 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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22 февраля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 1 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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22 февраля 2019 года 16:29
ЕАБР проведет 27 февраля сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
вразийский банк развития (ЕАБР) 27 февраля проведет сбор заявок инвесторов на двухлетние бонды серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
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