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22 февраля 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7453 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7453 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7351 руб., максимальный - 9,7502 руб. Было заключено 46 сделок. Объем торгов составил 166,3 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7482 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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