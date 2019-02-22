Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 187,9 млрд руб.

22 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 187,9 млрд руб.

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В 2018 году "НОВАТЭК" продал 4 млн т сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ", сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Марк Джетвей. "НОВАТЭК" в 2018 году продал 57 партий СПГ (в том числе 8 - по долгосрочным контрактам с первой линии... "НОВАТЭК" в 2018 году продал 57 партий СПГ (в том числе 8 - по долгосрочным контрактам с первой линии... читать дальше

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2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-144 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9431% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,93%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,93%... читать дальше

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Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, после закрытия американского рынка в четверг отчиталась о значительном квартальном убытке из-за списаний стоимости своих основных брендов. Как сообщается в пресс-релизе Kraft... Как сообщается в пресс-релизе Kraft... читать дальше

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Возврат страха новых санкций против РФ и ослабление спроса на активы развивающихся рынков (ЕМ) за неделю с 14 по 20 февраля 2019 года привели к чистому оттоку капитала из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 15 февраля составил 10 трлн 303,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 8 февраля денежная база в России равнялась 10 трлн 199,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1%, или на 103,5 млрд... На 8 февраля денежная база в России равнялась 10 трлн 199,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1%, или на 103,5 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7453 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7351 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7351 руб., максимальный -... читать дальше

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Власти хотят расширить число участников налогового системы мониторинга, снизив требования к их активам и доходам для подключения к нему, а также стимулировать компании с госучастием заключать соглашения с Федеральной налоговой службой о проведении мониторинга. Поручение... Поручение... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" по РСБУ в 2018 году сократилась на 30% - до 1,4 млрд руб., следует из отчетности компании. При этом выручка приросла на 3,1%, до 93,9 млрд руб., себестоимость - на 6,2%, до 83,9 млрд руб. Валовая прибыль снизилась с 12,04 млрд руб. до... Валовая прибыль снизилась с 12,04 млрд руб. до... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5205... читать дальше

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ЦБ РФ 20 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,43 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 6 марта планирует приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7... Минфин с 7 февраля по 6 марта планирует приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7... читать дальше

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Экономика Германии в четвертом квартале 2018 года не изменилась в объеме по сравнению с предыдущими тремя месяцами, снижение за которые составляло 0,2%, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении... В годовом выражении... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 187,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5125... читать дальше

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В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,5125 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 5,75 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта... По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 5,75 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта...

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи составляет 2470,23 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,32 пункта (0,111%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1187,28 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,32 пункта (0,111%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1187,28 пункта. Торги идут с активностью выше средней.... Торги идут с активностью выше средней.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 февраля составили по Российской Федерации 2490 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2116 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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