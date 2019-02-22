22 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
22 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2018
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Февраль 2019
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Январь 2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Декабрь 2018
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 февраля 2019 года 11:26
В 2018 году "НОВАТЭК" продал 4 млн т сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ", сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Марк Джетвей.
"НОВАТЭК" в 2018 году продал 57 партий СПГ (в том числе 8 - по долгосрочным контрактам с первой линии... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 11:22
2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-144 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9431% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,93%... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 11:17
Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, после закрытия американского рынка в четверг отчиталась о значительном квартальном убытке из-за списаний стоимости своих основных брендов.
Как сообщается в пресс-релизе Kraft... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 11:09
Возврат страха новых санкций против РФ и ослабление спроса на активы развивающихся рынков (ЕМ) за неделю с 14 по 20 февраля 2019 года привели к чистому оттоку капитала из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 15 февраля составил 10 трлн 303,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 8 февраля денежная база в России равнялась 10 трлн 199,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1%, или на 103,5 млрд... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7453 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,7351 руб., максимальный -... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:56
Власти хотят расширить число участников налогового системы мониторинга, снизив требования к их активам и доходам для подключения к нему, а также стимулировать компании с госучастием заключать соглашения с Федеральной налоговой службой о проведении мониторинга.
Поручение... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:51
Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" по РСБУ в 2018 году сократилась на 30% - до 1,4 млрд руб., следует из отчетности компании. При этом выручка приросла на 3,1%, до 93,9 млрд руб., себестоимость - на 6,2%, до 83,9 млрд руб.
Валовая прибыль снизилась с 12,04 млрд руб. до... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5205... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:42
ЦБ РФ 20 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,43 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 февраля по 6 марта планирует приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:34
Экономика Германии в четвертом квартале 2018 года не изменилась в объеме по сравнению с предыдущими тремя месяцами, снижение за которые составляло 0,2%, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
В годовом выражении... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:26
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 187,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
22 февраля 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5125... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:20
В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,5125 руб.
По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 5,75 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта...
.
22 февраля 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи составляет 2470,23 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,32 пункта (0,111%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1187,28 пункта.
Торги идут с активностью выше средней.... читать дальше
.
22 февраля 2019 года 10:07
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 февраля составили по Российской Федерации 2490 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2116 млрд руб.
На начало... читать дальше
.