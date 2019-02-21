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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей
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21 февраля 2019 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей
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21 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3672 тыс. баррелей - до 454,512 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1454 тыс. баррелей и составили 256,847 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1517 тыс. баррелей, достигнув 138,683 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3050 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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21 февраля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,59 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2470,23 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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.21 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,5044 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5044 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,305 руб. Минимальный курс евро составил 74,155 руб.,... читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7583 руб. Минимальный курс юаня составил 9,729 руб., максимальный - 9,801... читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:04
Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2018 года существенно превысят дивиденды по итогам 2017 года, заявил в ходе телеконференции финдиректор компании Алексей Янкевич. "Очень достойные показатели, которые открывают возможности заплатить хорошие дивиденды. Это тот приятный сюрприз,... читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3672 тыс. баррелей - до 454,512 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1454 тыс. баррелей и составили 256,847 млн... читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в минусе. В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%) на фоне сообщений, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями... читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:49
Двадцать крупнейших стран мира с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) привлекут эквивалент $1,41 трлн у коммерческих источников на долгосрочной основе в 2019 году, прогнозируется в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings. "Это... читать дальше
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Сбербанк России 28 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 30 сентября 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:42
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.21 февраля 2019 года 18:31
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.21 февраля 2019 года 18:24
АО "Мерседес Бенц Рус" (100-процентное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 1,08 тыс. автомобилей Mercedes-Benz С-класса (205). Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2018 года по 2019 год с... читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:17
Глава ФРБ Сент-Луиса не видит рецессии в экономике США, хотя признает, что темпы роста ВВП замедляются
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард высказал мнение, что темпы роста экономики США замедляются. Тем не менее Дж.Баллард в интервью CNBC заявил, что он не слишком обеспокоен рисками рецессии. Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает повышения ВВП на 2,25%... читать дальше
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Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства. С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра в общей сложности 39 туроператоров, 29 из них - по... читать дальше
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