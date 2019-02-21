Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3050 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,59 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2470,23 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Московская биржа" 21 февраля зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Бэлти-гранд" серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28690,743 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,599 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5044 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,305 руб. Минимальный курс евро составил 74,155 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,155 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7583 руб. Минимальный курс юаня составил 9,729 руб., максимальный - 9,801... Минимальный курс юаня составил 9,729 руб., максимальный - 9,801... читать дальше

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Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2018 года существенно превысят дивиденды по итогам 2017 года, заявил в ходе телеконференции финдиректор компании Алексей Янкевич. "Очень достойные показатели, которые открывают возможности заплатить хорошие дивиденды. Это тот приятный сюрприз,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3672 тыс. баррелей - до 454,512 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1454 тыс. баррелей и составили 256,847 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1454 тыс. баррелей и составили 256,847 млн... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе. В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%) на фоне сообщений, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями... В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%) на фоне сообщений, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями... читать дальше

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Двадцать крупнейших стран мира с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) привлекут эквивалент $1,41 трлн у коммерческих источников на долгосрочной основе в 2019 году, прогнозируется в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings. "Это... читать дальше

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Сбербанк России 28 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 30 сентября 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Дата погашения выпуска - 30 сентября 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе 2019 года снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,94 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с ноября 2015 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Согласно... читать дальше

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Российская пшеница продолжает терять конкурентоспособность на мировом рынке. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", к середине текущей недели экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) снизились на $7,5, до $234-235 за тонну. В то же время цена... читать дальше

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АО "Мерседес Бенц Рус" (100-процентное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 1,08 тыс. автомобилей Mercedes-Benz С-класса (205). Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2018 года по 2019 год с... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард высказал мнение, что темпы роста экономики США замедляются. Тем не менее Дж.Баллард в интервью CNBC заявил, что он не слишком обеспокоен рисками рецессии. Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает повышения ВВП на 2,25%... читать дальше

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Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства. С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра в общей сложности 39 туроператоров, 29 из них - по... читать дальше

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