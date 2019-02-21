.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей
.
ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
Орешкин: рубль стал более предсказуемым и менее волатильным, чем евро
Принятые в последние годы меры со стороны ЦБ и правительства значительно повысили стабильность рубля, краткосрочная волатильность еще сохраняется, но рубль стал даже менее волатильной валютой, чем евро, заявил в четверг глава Минэкономразвития...
 
Платежным системам предложено снизить затраты бизнеса
Банк России запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях рассказала "Ведомостям" директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам,...
 
Садоводческие товарищества могут приравнять к поселкам
В России надо разработать механизм, который позволит наделять садоводческие товарищества статусом населенных пунктов, пишет "Российская газета". С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 февраля 2019 года 19:02

Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей

 0  
21 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3672 тыс. баррелей - до 454,512 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1454 тыс. баррелей и составили 256,847 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1517 тыс. баррелей, достигнув 138,683 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3050 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 февраля 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 21 февраля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,59 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2470,23 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:40
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Бэлти-гранда" на 200 млн рублей
Московская биржа" 21 февраля зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Бэлти-гранд" серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 февраля снизилась на 0,14% и составила 28690,743 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28690,743 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,599 млрд руб., или на...
.
21 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,5044 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5044 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,305 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,305 руб.

Минимальный курс евро составил 74,155 руб.,...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7583 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7583 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,729 руб., максимальный - 9,801...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:04
Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2018 года превысят дивиденды по итогам 2017 года
Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2018 года существенно превысят дивиденды по итогам 2017 года, заявил в ходе телеконференции финдиректор компании Алексей Янкевич. "Очень достойные показатели, которые открывают возможности заплатить хорошие дивиденды. Это тот приятный сюрприз,...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 8 февраля по 15 февраля на 3672 тыс. баррелей, бензина - упали на 1454 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3672 тыс. баррелей - до 454,512 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1454 тыс. баррелей и составили 256,847 млн...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,7%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%) на фоне сообщений, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:49
S&P: заимствования стран с развивающейся экономикой в 2019 году вырастут на 5,6%
Двадцать крупнейших стран мира с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) привлекут эквивалент $1,41 трлн у коммерческих источников на долгосрочной основе в 2019 году, прогнозируется в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings. "Это...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:43
Сбербанк 28 марта начнет размещение выпуска структурных облигаций на 3 млрд рублей
Сбербанк России 28 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Дата погашения выпуска - 30 сентября 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:42
Падение продаж домов на вторичном рынке в США в январе превысило прогнозы
Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе 2019 года снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,94 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с ноября 2015 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Согласно...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:31
Российская пшеница теряет конкурентоспособность на мировом рынке - эксперты
Российская пшеница продолжает терять конкурентоспособность на мировом рынке. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", к середине текущей недели экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) снизились на $7,5, до $234-235 за тонну. В то же время цена...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:24
Mercedes-Benz отзывает в РФ более 1 тыс. автомобилей из-за проблем с электроникой
АО "Мерседес Бенц Рус" (100-процентное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 1,08 тыс. автомобилей Mercedes-Benz С-класса (205). Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2018 года по 2019 год с...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:17
Глава ФРБ Сент-Луиса не видит рецессии в экономике США, хотя признает, что темпы роста ВВП замедляются
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард высказал мнение, что темпы роста экономики США замедляются. Тем не менее Дж.Баллард в интервью CNBC заявил, что он не слишком обеспокоен рисками рецессии. Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает повышения ВВП на 2,25%...    читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:05
С начала февраля Ростуризм исключил из реестра 39 туроператоров
Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства. С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра в общей сложности 39 туроператоров, 29 из них - по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.