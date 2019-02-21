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21 февраля 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2618 руб.

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21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2618 руб.

Минимальный курс евро составил 74,16 руб., максимальный - 74,4075 руб. Было заключено 3528 сделок. Объем торгов составил 18154,85 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,2575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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