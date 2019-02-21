ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 65,5401 руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 65,5401 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,67 коп.

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Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства. С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра в общей сложности 39 туроператоров, 29 из них - по... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов. Инвесторы оценивают статданные из США и перспективы торговых переговоров с Китаем. Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239... Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239... читать дальше

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Россия с 1 июля 2018 года по 14 февраля 2019 года экспортировала 33,3 млн тонн зерна, что на 1,8% больше, чем годом ранее (32,7 млн тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Темпы роста экспорта на минувшей неделе резко затормозили. По данным на 8 февраля... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5105 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,4025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,4025 руб.,... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов. Трейдеры оценивают протоколы январских заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также статистические данные. Трейдеры оценивают протоколы январских заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также статистические данные. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара... Индекс ICE, оценивающий динамику доллара... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Магнит" серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-60525-P-003P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-60525-P-003P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала статистику безопасности коммерческих авиаперевозок в 2018 году: данные свидетельствуют о небольшом увеличении числа несчастных случаев по сравнению с 2017 годом. По данным IATA, коэффициент всех... По данным IATA, коэффициент всех... читать дальше

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ЭБ 28 февраля начнет размещение 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-15 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля с 11:00 МСК до 13:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,73% годовых и... Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля с 11:00 МСК до 13:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,73% годовых и... читать дальше

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Саудовская Аравия в декабре снизила экспорт нефти на 6,7% - до 7,687 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 8,235 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом показатель поднялся на 9,1% относительно декабря 2017... читать дальше

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал сегодня указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства. "В соответствии со статьей 70 Конституции республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства республики Казахстан.... "В соответствии со статьей 70 Конституции республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства республики Казахстан.... читать дальше

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АО "Новая перевозочная компания" (НПК) полностью разместило облигации серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на пятилетние облигации прошел 13 февраля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Сбор заявок на пятилетние облигации прошел 13 февраля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Выпуск имеет... Выпуск имеет... читать дальше

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АФК "Система" 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует... Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует... читать дальше

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Авиакомпании мира увеличили в 2018 году объем перевозок грузов на 3,5% по сравнению с темпами подъема в 9,7% по итогам 2017 года, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Позитивным фактором для рынка авиаперевозок в 2018 году стало... Позитивным фактором для рынка авиаперевозок в 2018 году стало... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-143 на 21 млрд 690,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239 тыс. до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 11 тыс., до 228... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 11 тыс., до 228... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен к мартовскому заседанию сделать выводы о том, является ли замедление темпов экономического подъема в еврозоне достаточным, чтобы ослабить среднесрочные перспективы роста экономики и инфляции и потребовать запуска нового раунда программы... читать дальше

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