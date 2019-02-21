Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2493 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1916,43 млрд руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 февраля составили по Российской Федерации 2493 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2125,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2022,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 февраля составили 1916,43 млрд руб. против 2348,55341 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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