21 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2019
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2019
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Январь 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 февраля
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Февраль 2019
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Декабрь 2018
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 февраля
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Январь 2019
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Январь 2019
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 февраля
Это автоматическое сообщение.
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21 февраля 2019 года 18:05
Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства. С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра в общей сложности 39 туроператоров, 29 из них - по... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:57
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов. Инвесторы оценивают статданные из США и перспективы торговых переговоров с Китаем.
Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:39
Россия с 1 июля 2018 года по 14 февраля 2019 года экспортировала 33,3 млн тонн зерна, что на 1,8% больше, чем годом ранее (32,7 млн тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Темпы роста экспорта на минувшей неделе резко затормозили. По данным на 8 февраля... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5105 руб.
Минимальный курс доллара США составил 65,4025 руб.,... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:29
Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов.
Трейдеры оценивают протоколы январских заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также статистические данные.
Индекс ICE, оценивающий динамику доллара... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:21
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Магнит" серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-60525-P-003P.
Сбор заявок на... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:21
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала статистику безопасности коммерческих авиаперевозок в 2018 году: данные свидетельствуют о небольшом увеличении числа несчастных случаев по сравнению с 2017 годом.
По данным IATA, коэффициент всех... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:11
ЭБ 28 февраля начнет размещение 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-15 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля с 11:00 МСК до 13:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,73% годовых и... читать дальше
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21 февраля 2019 года 17:06
Саудовская Аравия в декабре снизила экспорт нефти на 6,7% - до 7,687 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 8,235 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом показатель поднялся на 9,1% относительно декабря 2017... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:58
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал сегодня указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.
"В соответствии со статьей 70 Конституции республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства республики Казахстан.... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:53
АО "Новая перевозочная компания" (НПК) полностью разместило облигации серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на пятилетние облигации прошел 13 февраля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых.
Выпуск имеет... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:50
АФК "Система" 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:47
Авиакомпании мира увеличили в 2018 году объем перевозок грузов на 3,5% по сравнению с темпами подъема в 9,7% по итогам 2017 года, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Позитивным фактором для рынка авиаперевозок в 2018 году стало... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:38
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-143 на 21 млрд 690,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:38
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239 тыс. до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 11 тыс., до 228... читать дальше
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21 февраля 2019 года 16:32
Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен к мартовскому заседанию сделать выводы о том, является ли замедление темпов экономического подъема в еврозоне достаточным, чтобы ослабить среднесрочные перспективы роста экономики и инфляции и потребовать запуска нового раунда программы... читать дальше
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