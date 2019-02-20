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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5671 руб.
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20 февраля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5671 руб.
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20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5671 руб. Минимальный курс евро составил 74,3375 руб., максимальный - 74,7375 руб. К этому времени было заключено 6255 сделок. Объем торгов составил 31559,76 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,5175 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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