Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,6279 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1779 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6279 руб.

Минимальный курс евро составил 74,425 руб., максимальный - 74,715 руб. Было заключено 3135 сделок. Объем торгов составил 14195,41 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,535 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.