Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 февраля

20 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2849,42 (+19,54) руб./грамм; на серебро - 33,41 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1744,69 (+14,26) руб./грамм; на палладий - 3171,78 (+17,42) руб./грамм.

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К "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении лизинговой компании. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля с 11:00... Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля с 11:00... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,27 пункта (1,191%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2487,82 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Сбербанк России 4 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R на 1 млрд рублей, а 14 марта - серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R на 3 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Погашение выпуска... Погашение выпуска... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 28730,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 142,156 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7829 руб. Минимальный курс юаня составил 9,765 руб., максимальный - 9,803... Минимальный курс юаня составил 9,765 руб., максимальный - 9,803... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5671 руб. Минимальный курс евро составил 74,3375 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,3375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4010 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7563 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в среду, что предложенные в послании президента Федеральному Собранию социальные льготы, которые предполагается ввести с этого года, потребуют дополнительно 80 млрд рублей. "По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019... "По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил среду уверенным ростом. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Фондовые индексы АТР выросли на сигналах о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на... Фондовые индексы АТР выросли на сигналах о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам банка "ФК Открытие" в иностранной и национальной валютах до "Ba2" с "B1". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении... Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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Реформу нормативно-правового регулирования можно начать со сферы ветеринарии, санитарии и сферы охраны труда, заявил "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Савва Шипов. "У нас много сфер, в которых нормативно-правовые акты сохранились и действуют с давних времен. Если... "У нас много сфер, в которых нормативно-правовые акты сохранились и действуют с давних времен. Если... читать дальше

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В среду котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций слегка подрастают благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, а также снизившимся санкционным рискам. Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в... читать дальше

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В начала торгов в среду американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 демонстрируют незначительный подъем, при этом Nasdaq Composite растет более уверенно. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск вырос на 21,98 пункта (0,09%) и составил 25913,3 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск вырос на 21,98 пункта (0,09%) и составил 25913,3 пункта.... читать дальше

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян высказался в поддержку мер стимулирования экономики, принятых китайским правительством за последнее время, отметив, что монетарная политика в стране остается осторожной. Правительство "решительно" не намерено прибегать к агрессивному... Правительство "решительно" не намерено прибегать к агрессивному... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила, параметры и порядок подготовки решений по созданию морских портов. Согласно соответствующему постановлению правительства, создание морского порта осуществляется на основании схемы территориального планирования РФ в области... Согласно соответствующему постановлению правительства, создание морского порта осуществляется на основании схемы территориального планирования РФ в области... читать дальше

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В Генпрокуратуре России заявили о намерении выполнить просьбу президента РФ Владимира Путина проанализировать и дать свои предложения по решению проблемы необоснованного затягивания расследования уголовных дел, в том числе по экономическим преступлениям. Соответствующее... Соответствующее... читать дальше

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