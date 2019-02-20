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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 21 февраля в размере 74,6816 руб.
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20 февраля 2019 года 14:20

ЦБ РФ установил курс евро с 21 февраля в размере 74,6816 руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 74,6816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,35 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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20 февраля 2019 года 19:15
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20 февраля 2019 года 19:15
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20 февраля 2019 года 19:15
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"У нас много сфер, в которых нормативно-правовые акты сохранились и действуют с давних времен. Если...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 18:29
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20 февраля 2019 года 18:01
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