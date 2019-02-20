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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2022,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2348,55 млрд руб.
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20 февраля 2019 года 09:27
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2022,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2348,55 млрд руб.
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20 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 февраля составили по Российской Федерации 2022,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2096,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1742,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 февраля составили 2348,55 млрд руб. против 2345,701 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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