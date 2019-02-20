20 февраля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Январь 2019
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Февраль 2019
Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2019 года 13:45
Президент Владимир Путин поручил правительству РФ создать защищённый бренд российской экологически чистой продукции.
"Наше естественное преимущество, и я думаю все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их надо использовать для наращивания производства... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:39
Президент России Владимир Путин, выступая с послание Федеральному Собранию, предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу.
"Правительство предлагает... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:33
Резервы России впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг, сообщил глава государства Владимир Путин. "У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация - впервые в истории наши резервы полностью... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:31
В ходе торгов в среду большинство европейских фондовых индексов повышается на фоне позитивной отчетности компаний, итальянский и шведский индикаторы падают.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов поднялся на 0,18% - до 369,65... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:27
Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев к оперативному принятию законопроектов в сфере цифровой экономики.
"Парламентариев прошу оперативно принять законы приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:20
Медицинская помощь должна стать доступной для всех россиян до конца 2020 года, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
"До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,98 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2481,02 (+0,91%) пункта,... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:15
Пассажиропоток "Шереметьево" в январе 2019 года вырос на 17,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3,59 млн человек, сообщил аэропорт (его статистика включает детей до 2 лет). На международных воздушных линиях перевозки увеличились на 12,9%, до 1,86 млн пассажиров,... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:10
С 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:06
В 2018 году приток иностранных инвестиций в белорусскую экономику (кроме банков) составил $10,84 млрд, что на 11,4% превышает показатель 2017 года, говорится в материалах Национального статкомитета (Белстат).
Основными инвесторами в экономику Белоруссии остаются... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:02
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в России. "Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности", - сказал В.Путин, выступая с посланием... читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,18/66,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,13/75,5 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 23...
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20 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,49/66,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 24 коп., средний...
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20 февраля 2019 года 12:59
Более 30 тысяч граждан добровольно зарегистрировались в качестве самозанятых в четырех регионах России с начала 2019 года, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии ФНС.
С 1 января 2019 года ФНС осуществляет экспериментальный проект... читать дальше
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20 февраля 2019 года 12:54
Президент России Владимир Путин предложил ввести дополнительные гарантии - ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.
"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам... читать дальше
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