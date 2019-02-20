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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,8151 руб.
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Реальные доходы россиян в январе снизились на 1,3%
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года после роста на 0,1% в декабре и снижения, согласно уточненным данным, на 4,3% в ноябре, сообщила вчера Федеральная служба...
 
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20 февраля 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,8151 руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 74,8151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,04 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
20 февраля 2019 года 13:45
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Президент Владимир Путин поручил правительству РФ создать защищённый бренд российской экологически чистой продукции.

"Наше естественное преимущество, и я думаю все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их надо использовать для наращивания производства...    читать дальше
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Путин: к началу 2021 года необходимо обновить нормативную базу в сфере контроля и надзора
Президент России Владимир Путин, выступая с послание Федеральному Собранию, предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу.

"Правительство предлагает...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:33
Резервы России впервые покрывают внешний долг
Резервы России впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг, сообщил глава государства Владимир Путин. "У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация - впервые в истории наши резервы полностью...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:31
В Европе большинство фондовых индикаторов демонстрирует позитивный настрой
В ходе торгов в среду большинство европейских фондовых индексов повышается на фоне позитивной отчетности компаний, итальянский и шведский индикаторы падают.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов поднялся на 0,18% - до 369,65...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:27
Путин просит депутатов оперативно принять законопроекты в сфере цифровой экономики
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20 февраля 2019 года 13:20
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20 февраля 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 февраля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,98 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2481,02 (+0,91%) пункта,...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:15
В январе пассажиропоток "Шереметьево" вырос на 17,4%
Пассажиропоток "Шереметьево" в январе 2019 года вырос на 17,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3,59 млн человек, сообщил аэропорт (его статистика включает детей до 2 лет). На международных воздушных линиях перевозки увеличились на 12,9%, до 1,86 млн пассажиров,...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:10
Путин: индексация пенсий и денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера
С 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:06
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В 2018 году приток иностранных инвестиций в белорусскую экономику (кроме банков) составил $10,84 млрд, что на 11,4% превышает показатель 2017 года, говорится в материалах Национального статкомитета (Белстат).

Основными инвесторами в экономику Белоруссии остаются...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:02
Путин поручил поддержать регионы, внедряющие систему соцконтракта для поддержки малообеспеченных
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в России. "Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности", - сказал В.Путин, выступая с посланием...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,18/66,6 руб.
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20 февраля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,49/66,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,49/66,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 24 коп., средний...
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20 февраля 2019 года 12:59
С начала года более 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в 4 регионах
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С 1 января 2019 года ФНС осуществляет экспериментальный проект...    читать дальше
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20 февраля 2019 года 12:54
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Президент России Владимир Путин предложил ввести дополнительные гарантии - ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.

"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам...    читать дальше
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