ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,8151 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 74,8151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,04 коп.

.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ создать защищённый бренд российской экологически чистой продукции. "Наше естественное преимущество, и я думаю все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их надо использовать для наращивания производства... "Наше естественное преимущество, и я думаю все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их надо использовать для наращивания производства... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин, выступая с послание Федеральному Собранию, предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу. "Правительство предлагает... "Правительство предлагает... читать дальше

.

Резервы России впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг, сообщил глава государства Владимир Путин. "У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация - впервые в истории наши резервы полностью... читать дальше

.

В ходе торгов в среду большинство европейских фондовых индексов повышается на фоне позитивной отчетности компаний, итальянский и шведский индикаторы падают. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов поднялся на 0,18% - до 369,65... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов поднялся на 0,18% - до 369,65... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев к оперативному принятию законопроектов в сфере цифровой экономики. "Парламентариев прошу оперативно принять законы приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать... "Парламентариев прошу оперативно принять законы приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать... читать дальше

.

Медицинская помощь должна стать доступной для всех россиян до конца 2020 года, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. "До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных... "До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,98 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2481,02 (+0,91%) пункта,... читать дальше

.

Пассажиропоток "Шереметьево" в январе 2019 года вырос на 17,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3,59 млн человек, сообщил аэропорт (его статистика включает детей до 2 лет). На международных воздушных линиях перевозки увеличились на 12,9%, до 1,86 млн пассажиров,... читать дальше

.

С 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. "Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных... "Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных... читать дальше

.

В 2018 году приток иностранных инвестиций в белорусскую экономику (кроме банков) составил $10,84 млрд, что на 11,4% превышает показатель 2017 года, говорится в материалах Национального статкомитета (Белстат). Основными инвесторами в экономику Белоруссии остаются... Основными инвесторами в экономику Белоруссии остаются... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в России. "Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности", - сказал В.Путин, выступая с посланием... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,18/66,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,13/75,5 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 23...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,49/66,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 24 коп., средний...

.

Более 30 тысяч граждан добровольно зарегистрировались в качестве самозанятых в четырех регионах России с начала 2019 года, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии ФНС. С 1 января 2019 года ФНС осуществляет экспериментальный проект... С 1 января 2019 года ФНС осуществляет экспериментальный проект... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин предложил ввести дополнительные гарантии - ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода. "Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам... "Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам... читать дальше

.