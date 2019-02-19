Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,8059 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 989 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8059 руб.

Минимальный курс евро составил 74,6375 руб., максимальный - 74,9375 руб. Было заключено 2872 сделки. Объем торгов составил 13908,67 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,6625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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