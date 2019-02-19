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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 февраля в размере 66,2022 руб.
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19 февраля 2019 года 13:44
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 февраля в размере 66,2022 руб.
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19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 66,2022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,48 коп. Это автоматическое сообщение.
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19 февраля 2019 года 19:50
овет директоров АО "Роснано" 28 февраля планирует рассмотреть вопрос об утверждении новой программы облигаций серии 002Р, говорится в сообщении компании. Параметры программы пока не раскрываются. В декабре 2018 года "Московская биржа" зарегистрировала программу... читать дальше
.19 февраля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,86 пункта (0,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2458,55 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... читать дальше
.19 февраля 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 февраля снизилась на 0,06% и составила 41390,476 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41390,476 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,371 млрд руб., или на...
.19 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8068 руб. Минимальный курс евро составил 74,635 руб.,... читать дальше
.19 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,1925 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1925 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.19 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7713 руб. Минимальный курс юаня составил 9,756 руб., максимальный - 9,7899... читать дальше
.19 февраля 2019 года 19:03
Сбербанк разместил 5,33% одного выпуска структурных облигаций на сумму 53,3 млн руб. и 92,04% другого на сумму 920,44 млн руб
Сбербанк России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 1 млрд рублей. Из выпуска серии... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне сохраняющихся санкционных опасениях. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил сегодня, что хотя российская экономика и адаптировались к прошлым западным санкциям, но "к сожалению, любые новые санкции вызовут... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:44
ЭБ 19 февраля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К126 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 15,52% выпуска на сумму 3,103 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 14 февраля. Размещение выпуска началось 15... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:41
В прошлом году Россия увеличила экспорт аффинированного палладия на 6% - до 85,247 тонны (около 2,74 млн тройских унций), следует из материалов, предоставленных Пробирной палатой. Экспорт платины вырос на 14%, составив 23,826 тонны (766 тыс. тройских унций). Вывоз родия... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:39
"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК) серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:34
"Московская биржа" утвердила изменения в программу облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р в связи с получением соответствующего заявления, сообщается на сайте биржи. Согласно эмиссионным документам, объем программы увеличивается с 5 млрд... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:34
Налог на профессиональный доход, эксперимент по введению которого с 1 января 2019 года был запущен в четырех субъектах РФ, может быть распространен на все регионы страны с 2020 года. Такое поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам дал первый... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:32
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 24-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6% годовых, говорится в сообщениях эмитента. ФСК ЕЭС разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:27
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг АБ "Россия" на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительном качестве активов, адекватных оценках... читать дальше
.19 февраля 2019 года 18:09
Американский фондовый рынок начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями. Компании опубликовали позитивную отчетность, но инвесторов напугали новые слабые прогнозы для мировой торговли и экономического роста. Всемирная торговая организация (ВТО) объявила... читать дальше
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