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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 февраля в размере 66,2022 руб.
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Промпроизводство выросло в январе на 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 2% в декабре. Аналитики ожидали замедления роста лишь до 1,6%. Рост стал минимальным с декабря 2017 года
 
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Минтруд предлагает существенно расширить действующие рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных услугах. Ведомство опубликовало проект соответствующего приказа на портале правовых актов, он внесет изменения в приказ Минтруда...
 
ЦБ хочет контролировать взыскание долгов банками
ЦБ не полностью поддержал проект закона, который разработал Минюст для совершенствования административной ответственности в области защиты прав физлиц при взыскании банками просроченной задолженности, пишет "Коммерсантъ". В министерстве предлагали...
 
ЦБ попросил банки на первое время сделать переводы по СБП бесплатными
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НОВОСТИ В СЕТИ
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19 февраля 2019 года 13:44

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 февраля в размере 66,2022 руб.

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19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 66,2022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,48 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 февраля 2019 года 19:50
"Роснано" 28 февраля рассмотрит вопрос об утверждении новой программы облигаций
овет директоров АО "Роснано" 28 февраля планирует рассмотреть вопрос об утверждении новой программы облигаций серии 002Р, говорится в сообщении компании.

Параметры программы пока не раскрываются.

В декабре 2018 года "Московская биржа" зарегистрировала программу...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 19 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,86 пункта (0,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2458,55 пункта.

После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 февраля снизилась на 0,06% и составила 41390,476 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41390,476 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,371 млрд руб., или на...
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19 февраля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,8068 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8068 руб.

Минимальный курс евро составил 74,635 руб.,...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,1925 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1925 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7713 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7713 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,756 руб., максимальный - 9,7899...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 19:03
Сбербанк разместил 5,33% одного выпуска структурных облигаций на сумму 53,3 млн руб. и 92,04% другого на сумму 920,44 млн руб
Сбербанк России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R, говорится в сообщении кредитной организации.

Номинальный объем каждого выпуска - 1 млрд рублей. Из выпуска серии...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:57
Рынок российских акций завершил торги снижением
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне сохраняющихся санкционных опасениях.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил сегодня, что хотя российская экономика и адаптировались к прошлым западным санкциям, но "к сожалению, любые новые санкции вызовут...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:44
ВЭБ разместил 15,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К126 на 3,1 млрд рублей
ЭБ 19 февраля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К126 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 15,52% выпуска на сумму 3,103 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 14 февраля. Размещение выпуска началось 15...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:41
Россия в 2018 году увеличила экспорт аффинированного палладия на 6%
В прошлом году Россия увеличила экспорт аффинированного палладия на 6% - до 85,247 тонны (около 2,74 млн тройских унций), следует из материалов, предоставленных Пробирной палатой.

Экспорт платины вырос на 14%, составив 23,826 тонны (766 тыс. тройских унций). Вывоз родия...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:39
Мосбиржа зарегистрировала облигации НПК на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК) серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:34
Мосбиржа зарегистрировала изменения в программу облигаций ФПК "Гарант-инвест"
"Московская биржа" утвердила изменения в программу облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р в связи с получением соответствующего заявления, сообщается на сайте биржи.

Согласно эмиссионным документам, объем программы увеличивается с 5 млрд...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:34
Со следующего года налог на самозанятых может быть распространен на все регионы РФ
Налог на профессиональный доход, эксперимент по введению которого с 1 января 2019 года был запущен в четырех субъектах РФ, может быть распространен на все регионы страны с 2020 года.

Такое поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам дал первый...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:32
ФСК ЕЭС определила ставку 24-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6%
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 24-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

ФСК ЕЭС разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:27
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг АБ "Россия" на уровне ruAA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг АБ "Россия" на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительном качестве активов, адекватных оценках...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 18:09
Американские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно
Американский фондовый рынок начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями. Компании опубликовали позитивную отчетность, но инвесторов напугали новые слабые прогнозы для мировой торговли и экономического роста.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила...    читать дальше
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